台湾股市：盘初上扬，富邦金在业绩激励下跳涨

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透台北11月26日 - 台湾股市周四上扬，富邦金控 上涨，予以提振，之前富邦金 公布今年前九个月净利创纪录。
0138GMT，加权股价指数 涨1.1%报8,474.14点。
电子类指数 升0.9%，金融保险类指数 涨1.0%。
富邦金股价跳涨1.7%。1-9月，该公司净利为581亿台币(18亿美元)，优于其他同业。
国泰金 股价涨0.8%。(完)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%