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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 09:58 BJT

台湾股市：盘初上扬，富邦金在业绩激励下跳涨

路透台北11月26日 - 台湾股市周四上扬，富邦金控 上涨，予以提振，之前富邦金 公布今年前九个月净利创纪录。

0138GMT，加权股价指数 涨1.1%报8,474.14点。

电子类指数 升0.9%，金融保险类指数 涨1.0%。

富邦金股价跳涨1.7%。1-9月，该公司净利为581亿台币(18亿美元)，优于其他同业。

国泰金 股价涨0.8%。(完)

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