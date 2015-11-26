《中国企业债发行日程表》--11月26日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *海航机场集团 8 7 12/2簿记建档 -- AA 12/3-12/9 国都证券

(附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西省陶瓷 12 7 11/24簿记建档 5.38% AA 11/25-11/27 兴业证券 工业 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 株洲市湘江 15 7 11/24簿记建档 5.39% AA 11/25-11/27 国泰君安证券 风光带建设开发 (第3-7每年末还20%本金)

(株洲水利建设投资公司的土地使用权及发行人自有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 蓬莱市城市建设 9 7 11/24簿记建档 5.51% AA- 11/25起 中泰证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金/)

(中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 曲靖市麒麟区 10 7 11/25簿记建档 *5.37% AA 11/26-12/1 申万宏源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 耒阳市国有 12 7 11/25簿记建档 *6.40% AA- 11/26-12/1 西南证券 资产投资经营 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 达州发展控股 5 7 11/26簿记建档 上限5.80% AA 11/27-12/1 申万宏源证券

(第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 陕西省西咸新区 14 7 11/26簿记建档 上限5.80% AA 11/27-12/1 广发证券 秦汉新城开发建设集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 海安城市 11.5 7 11/26簿记建档 *5.08% AA+ 11/27-12/1 华泰联合证券 动迁改造 (第3-7每年末还20%本金)

(中国投融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 海航集团 30 7 11/26簿记建档 上限6.50% AA+ 11/27-12/1 安信证券

(附发行人第5年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权)

(大新华航空有限公司提供担保) ========================================================================================= 山西凯嘉 5 6 11/27簿记建档 上限7.90% AA- 11/30-12/2 东兴证券 能源集团 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)

(第三方担保、采矿权抵押担保以及个人无限连带责任保证担保) ========================================================================================= 桂阳县城市 16 7 12/1簿记建档 -- AA 12/2-12/3 财富证券 建设投资有限公司 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 甘肃平凉 3.5 7 11/27簿记建档 上限6.85% AA- 11/30-12/4 华龙证券 崆峒旅游集团 (第3-7每年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 天津市东丽 25 7 12/1簿记建档 -- AA 12/2-12/4 渤海证券 城市基础设施投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 洛阳城市发展 10 7 12/1簿记建档 -- AA+ 12/2-12/4 中原证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 巴中市国有 13 7 12/1簿记建档 上限5.80% AA 12/2-12/4 华英证券 资产经营管理 =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆万盛经济 8 10 11/24簿记建档 *6.00% AA 11/25-1/26 广州证券 技术开发区东南片区给水工程项目收益债 (重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团作为本次债券的差额补偿人/第3-10年按比例偿还本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 萍乡市汇丰 7 4 11/24簿记建档 5.65% AA 11/25-11/27 民生证券 投资有限公司 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 伊犁哈萨克 6 4 11/20簿记建档 5.59% AA 11/23-11/27 华龙证券 自治州财通国资经营公司 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 *推迟发行 -- AA+ 11/30-12/2 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)