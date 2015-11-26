澳洲经济：第三季企业资本支出降幅创纪录，对当季经济成长构成打压

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
“疲势普遍存在，服务和资本支出都有体现这点。自上次以来，总支出计划似乎基本没有变化。所以还会有一些相当疲软的数据。”
矿业投资以接近自由落体的速度减少，之前十年，矿业出现狂热扩张，行业规模扩大了三倍，达到相当于澳洲1.6万亿澳元年度GDP的8%。
矿业第三季支出在前季度急降11.7%的基础上，进一步大降10.4%。
受此疲弱数据影响，澳元/美元 跌0.0033美元，触及0.7225美元。银行间利率期货<0#YIB:>几无变动。
就在本周，澳洲央行总裁史蒂文斯列举了一系列有改善的经济指标，并质疑再次降息是否是扶助澳洲经济的最有效方式。
资本支出数据中的一大亮点是，矿业以外的企业的确为截至2016年6月的财年更新了支出计划。澳洲统计局称，企业总支出目前预计为1,204亿澳元，高于三个月前的1,157亿澳元。(完) (编译/审校 张荻/白云/徐文焰)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r