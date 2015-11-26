澳洲经济：第三季企业资本支出降幅创纪录，对当季经济成长构成打压

“疲势普遍存在，服务和资本支出都有体现这点。自上次以来，总支出计划似乎基本没有变化。所以还会有一些相当疲软的数据。”

矿业投资以接近自由落体的速度减少，之前十年，矿业出现狂热扩张，行业规模扩大了三倍，达到相当于澳洲1.6万亿澳元年度GDP的8%。

矿业第三季支出在前季度急降11.7%的基础上，进一步大降10.4%。

受此疲弱数据影响，澳元/美元 跌0.0033美元，触及0.7225美元。银行间利率期货<0#YIB:>几无变动。

就在本周，澳洲央行总裁史蒂文斯列举了一系列有改善的经济指标，并质疑再次降息是否是扶助澳洲经济的最有效方式。