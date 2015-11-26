香港个股：东亚拟发行6.5亿美元新资本证券，赎回部分证券及补充资本

路透香港11月26日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四称，拟发行本金总额6.5亿美元的新资本证券，所得款项用于赎回部分证券以及补充资本金。

东亚银行于联交所一份声明中称，本次发行乃根据此前订立60亿美元中期票据计划进行，估计募资净额约5.633亿美元，其中1.173亿美元将被使用赎回部分未偿还混合一级证券，余额部分提高该行的资本充足性及筹集额外资金以支持业务增长。

新资本证券的发行价为本金额的100%，分派比率为每年5.5%，已申请在联交所上市。花旗、瑞士银行、中信里昂及SMBC日兴负责发行安排。

是次赎回的部分未偿还混合一级证券，由2059年到期的5亿美元步升后偿票据 及由Innovate发行的5亿美元无面值永久非累积步升优先股组成。

香港时间10:03，东亚银行升0.87%，报28.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)