香港个股：东亚拟发行6.5亿美元新资本证券，赎回部分证券及补充资本

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透香港11月26日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四称，拟发行本金总额6.5亿美元的新资本证券，所得款项用于赎回部分证券以及补充资本金。
东亚银行于联交所一份声明中称，本次发行乃根据此前订立60亿美元中期票据计划进行，估计募资净额约5.633亿美元，其中1.173亿美元将被使用赎回部分未偿还混合一级证券，余额部分提高该行的资本充足性及筹集额外资金以支持业务增长。
新资本证券的发行价为本金额的100%，分派比率为每年5.5%，已申请在联交所上市。花旗、瑞士银行、中信里昂及SMBC日兴负责发行安排。
是次赎回的部分未偿还混合一级证券，由2059年到期的5亿美元步升后偿票据 及由Innovate发行的5亿美元无面值永久非累积步升优先股组成。
香港时间10:03，东亚银行升0.87%，报28.9港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r