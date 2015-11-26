金属期市：期镍延续涨势，因中国生产商或将减产

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 上涨3%至每吨9,175美元，进一步远离本周低点每吨8,145美元，后者也是2003年以来的最低水平。
“我们将静候主要镍生产企业的讨论能否达成富有成果的合作，”Argonaut Securities的分析师Helen Lau在报告中说。
另一个提振镍价的消息是，中国的铝和镍生产商已经要求政府收购富余的供应，这是自2009年以来业内首次协同努力提振价格。当前金属价格出现自全球金融危机以来最严重的下跌。
中国有色金属工业协会的一名官员、以及两位直接了解情况的行业消息人士称，该协会周一提议政府收购铝、镍、以及钴和铟等稀有金属。
上海期交所期铝 涨3.1%至每吨10,125元人民币，LME期铝 涨1.6%至每吨1,484美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/汪红英；审校 张荻/李爽)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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