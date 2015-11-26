韩国数据：10月大型百货销售同比增长11.4%

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透11月26日 - 韩国产业通商资源部周四公布的官方数据显示，韩国大型百货10月份销售较上年同期增长11.4%，为四年半来最大增幅。
这对于韩国这个亚洲第四大经济体来说是很好的征兆。由于对欧洲及中国等新兴经济体的出口没有改善迹象，目前韩国经济增长严重依赖内需。
产业通商资源部数据显示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店10月合计销售连续第二个月较上年同期成长，而且创出2011年4月以来的最大增幅。
但该数据弱于企划财政部本月稍早公布的初步数据，当时显示销售增长17.4%。
同时周四数据显示，大型折扣连锁店10月销售同比下降0.5%，而9月则是强劲增长7.0%。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r