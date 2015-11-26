韩国数据：10月大型百货销售同比增长11.4%

路透11月26日 - 韩国产业通商资源部周四公布的官方数据显示，韩国大型百货10月份销售较上年同期增长11.4%，为四年半来最大增幅。

这对于韩国这个亚洲第四大经济体来说是很好的征兆。由于对欧洲及中国等新兴经济体的出口没有改善迹象，目前韩国经济增长严重依赖内需。

产业通商资源部数据显示，现代百货 、乐天购物 和新世界 运营的百货店10月合计销售连续第二个月较上年同期成长，而且创出2011年4月以来的最大增幅。

但该数据弱于企划财政部本月稍早公布的初步数据，当时显示销售增长17.4%。

同时周四数据显示，大型折扣连锁店10月销售同比下降0.5%，而9月则是强劲增长7.0%。(完)