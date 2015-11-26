台湾债市：10年增额券殖利率盘初持续微扬，短线料陷入狭幅盘整

路透台北11月26日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周四盘初续微扬。交易员指出，随着交投转趋安静，104/12R殖利率走势略显区间偏升，但在1.14%上方仍见多方零星买盘，短线台债料陷入狭幅区间盘整。

他们表示，近日台债暂且消化获利了结卖需，且早盘台股大涨逾1%，令104/12R殖利率小幅升向1.14%，预期随着感恩节假期展开，短线主流券交投将趋于淡静、殖利率则在现有区间窄幅波动。

〞没什么好空的，但也没大幅反转的感觉。〞一位大型证券交易人士说。

美国公债价格周三持稳至走高，因德债收益率触及纪录低位，以及数据支持了国内通胀低迷的观点。指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.232%，较周二尾盘跌1个基点。周四将因感恩节假期休市。

本地时间10:08时，五年券104/13期 暂无成交纪录；10年券104/12R殖利率走升0.16个基点至1.1370%，成交量为28.5亿台币；至于台股加权指数 则涨1.06%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.715-0.735%；104/12R期则在1.13-1.145%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格上扬，因德债收益率触及纪录低位和通胀低迷

--《综述》经济数据显示，第四季美国经济将保持温和成长