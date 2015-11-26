台湾债市：10年增额券殖利率盘初持续微扬，短线料陷入狭幅盘整

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透台北11月26日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周四盘初续微扬。交易员指出，随着交投转趋安静，104/12R殖利率走势略显区间偏升，但在1.14%上方仍见多方零星买盘，短线台债料陷入狭幅区间盘整。
他们表示，近日台债暂且消化获利了结卖需，且早盘台股大涨逾1%，令104/12R殖利率小幅升向1.14%，预期随着感恩节假期展开，短线主流券交投将趋于淡静、殖利率则在现有区间窄幅波动。
〞没什么好空的，但也没大幅反转的感觉。〞一位大型证券交易人士说。
美国公债价格周三持稳至走高，因德债收益率触及纪录低位，以及数据支持了国内通胀低迷的观点。指标10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.232%，较周二尾盘跌1个基点。周四将因感恩节假期休市。
本地时间10:08时，五年券104/13期 暂无成交纪录；10年券104/12R殖利率走升0.16个基点至1.1370%，成交量为28.5亿台币；至于台股加权指数 则涨1.06%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.715-0.735%；104/12R期则在1.13-1.145%。
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--《综述》战机击落事件后，俄罗斯与土耳其均不愿退让 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%