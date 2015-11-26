日本经济：经团连称若政府推进全面改革，则未来三年企业支出将大增

路透东京11月26日 - 日本最大的企业游说组织--经济团体连合会(经团连)周四表示，如果政府实施全面改革，包括迅速调降公司税率，那么未来三年的资本支出可能将增加14%至81.7万亿(兆)日圆(6,660.7亿美元)。

经团连是在提交给内阁部长与企业领袖会议的一份文件中作出上述预估的。会议的主题为扩大企业投资与加薪。

此时日本首相安倍晋三正不断向企业施压，要求增加投资并提薪以刺激经济增长，因为安倍此前推出的货币刺激、公共支出和改革三项举措仍未明显奏效。

经团连在文件中还表示，将促请企业考虑以符合实际业务状况的方式加薪并改善工作条件。

经团连会长榊原定征稍早曾要求政府尽快降低有效公司税率至30%以下，来刺激企业投资。目前日本的公司税率属发达国家中最高之列。