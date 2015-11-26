《全球主要央行动态》--11月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月19日-11月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德，并表示在升息步伐方面要小心谨慎。叶伦在给纳德的信件中重申了最近的声明，即美联储应该循序渐进地升息。叶伦称多数决策者预计升息步伐将较为缓慢。

美联储公布的一份会议记录显示，10月要求上调贴现率的地区联储银行数量从9月时的八家增至九家，暗示美联储可能不久将开始收紧政策。美联储会议记录显示，10月27-28日的政策会议之前，波士顿联储加入到圣路易斯、亚特兰大、旧金山、克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的行列，要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。不过理事会选择与其他两家地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。“我认为数据整体表现鼓舞人心，尤其是就业市场数据，”威廉姆斯在加州大学伯克利分校参加一个会议后对记者表示。“假设经济数据继续不俗表现，各种迹象继续表明我们更加接近实现目标、对升向2%的通胀率信心上升...如果这种情况继续，那么12月就有强有力的加息理由。”

美联储副主席费舍尔暗示，美联储把即将升息的意图传达得太好了，以至于其他地方的央行官员甚至都有点不耐烦了。“美联储将继续观察未来的数据，目前还没有做出最终决定。我们已经尽了最大努力，避免升息时惊扰市场和其他国家政府，一段时间以来一些新兴市场(及其他国家)的央行官员一直对美联储说‘做就是了’。”

美联储理事塔鲁洛表示，通胀仍有很大的不确定性，而通胀朝着联储2%目标迈进的速度将影响升息的进程。塔鲁洛指出，美国经济看似在“稳步前进”，但称低通胀率意味着即便就业增长强劲，整体上看经济仍是喜忧参半。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储在首次升息后，将希望在每次政策会议前，围绕利率决议的不确定性增加。他还补充道，货币政策紧缩步伐应当依据数据表现而定，美联储必须有根据经济发展状况来调整政策路径的意愿。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)近十年来首次开启紧缩周期后，可能将以“缓慢...断断续续”的方式升息。

美国旧金山联邦储备银行发表的一份研究报告指出，中国服务业强劲增长带来的对进口商品的需求，远不能抵消制造业放缓的影响。“服务业的强势表现不太可能为向中国出口大宗商品的国家带来太大帮助，”撰写该报告的旧金山联储经济学家Mark Spiegel表示。研究报告称，这对于澳洲和巴西等大宗商品出口大国而言尤其糟糕，而且也可能间接影响到美国和日本等国。

**欧元区**

欧洲央行10月政策会议记录显示，欧洲央行再度无法现实通胀目标的风险加剧，并称目前的措施可能不够。欧洲央行在10月22日的会议上称，尽管欧洲央行的量化宽松政策正在发挥作用，但没能从外部获得助力，因政府的改革的令人失望，而且欧盟执委会的投资计划缺乏动能。欧洲央行表示，要么不得不承认无法达成目标，要么就需要采取更强力的措施，可能是更广泛的工具。这凸显了欧洲央行管委会内部的争论。

欧洲央行(ECB)核心决策层罕见地暴露出公开分歧，身为主要决策制定者之一的ECB执委劳滕施莱格表示，她反对扩大印钞计划。而仅仅几天之前，ECB总裁德拉吉刚刚为进一步的刺激政策埋下伏笔。ECB管理委员会负责制定利率，该委员会25名委员之间的分歧由来已久。但劳滕施莱格直截了当的公开反对则较为罕见，因为她所在的ECB六人执行委员会是央行制定政策的核心，素来都采取一致立场。

欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行已准备好迅速行动以提振欧元区疲弱的通胀率。这是欧洲央行迄今发出的最强烈暗示，预示央行将在12月3日会议上出台新的刺激举措。德拉吉强调调整资产购买计划和存款利率是可能的工具，帮助阻止通胀率进一步下跌。

欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示，欧元区通胀和经济成长前景都面临下行风险，并称欧洲央行必须准备采取措施实现物价上涨目标。

**英国**

英国央行总裁卡尼表示，他不知道应该何时上调英国利率。关于英国央行可能何时将利率从纪录低位上调，他这次的说法比以前更加模糊。“我心中的问题是何时是恰当的升息时机，而这与国内经济强度密切相关，”卡尼在英国议会称。

英国央行副总裁布罗德班特在每日邮报刊发的采访稿中称，英国经济当前没有出现信贷荣景，国内制造业就业减少是受全球趋势影响。“缺乏信贷增长，这一点极其令人瞩目。这是我们经历的复苏中最缺乏信贷的一次，”布罗德班特表示。

**加拿大**

加拿大央行副总裁Lynn Patterson表示，该国经济在上半年温和萎缩之后，在非能源出口与投资的推动下目前正在反弹，2017年成长速度有望升至2.5%。他指出，加拿大正在针对油价与大宗商品价格下滑做出调整，借款利率与加元汇率均下降。

**大中华区**

中国央行表示，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，这有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。央行官网刊登的新闻稿称，这些境外央行类机构包括：香港金融管理局、澳大利亚储备银行、匈牙利国家银行、国际复兴开发银行、国际开发协会、世界银行信托基金和新加坡政府投资公司，涵盖了境外央行（货币当局）和其他官方储备管理机构、国际金融组织、主权财富基金三种机构类别。

中国银行间市场交易商协会新成立资产证券化暨结构化融资专业委员会。中国央行副行长潘功胜称，与93万亿元的信贷资产规模、44.8万亿元的债券市场规模及美国等发达经济体的证券化市场规模相比，中国资产证券化市场仍有巨大的发展潜力和成长空间。

中国央行“随行就市”决定自周五(11月20日)起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。

**日韩**

日本央行10月30日政策会议记录显示，一些委员称央行决定推迟实现物价目标的时间，部分归因于产出缺口改善缓慢。但根据会议记录，大多数委员认为，由于剔除生鲜食品和能源价格的物价上涨，日本通胀趋势正在好转。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行可暂且不用通过扩大刺激政策来实现通胀目标，因为消费强劲促使企业更有信心提价，同时也将帮助抵消油价疲弱带来的拖累 。白井早由里说，如果日本央行进一步放宽货币政策，其可能考虑调整资产购买规模，或购买更长期限的公债 。

日本央行本月将公布一套新的物价指标，重整衡量物价趋势的方法，意在显示该国低于目标的通胀率是受到能源等高波动性因素的影响。重要的是，新的消费者物价指数(CPI)将剔除一直在下滑的能源成本，并纳入不断上涨的加工和进口食品等项目的成本。

韩国央行货币政策委员会成员Joon-Ho Hahm表示，预期中的美联储升息可能威胁到包括韩国在内的新兴市场金融稳定。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯对未来几年澳洲经济展望给出总体乐观的评估，但同时批评市场对于预估的微小变动反应过度，因为预测本身就是很不精确的。澳洲央行最近顶住了将利率从纪录低位2%进一步下调的压力，并对宽松政策能带来多少好处表示怀疑。

澳洲央行经济分析主管Alex Heath称，澳洲经济持续以低于平均水平的速度增长，但鉴于近几年贸易条件的大幅波动，表现相对较好。

**其他央行**

瑞士央行总裁乔丹对瑞士商报表示，瑞士央行对于扩大资产负债表没有限制，预计当前政策将压低“明显高估”的瑞郎 。“瑞郎被高估，而高估情形总会随着时间的推移而得到修正，”瑞士报纸Le Nouvelliste援引乔丹的讲话称，“何时修正仍有待观察...” 。

新加坡金管局一名资深官员表示，货币政策仍适宜，而且周三政府修正后的经济成长预测，在金管局10月政策决定的预估范围内。新加坡金管局副局长Jacqueline Loh称，金管局的通胀预测并没有因GDP数据而改变。

巴西央行一如预期，连续第三次会议维持利率不变，以避免进一步损及低迷的经济，尽管通胀冲高。巴西央行货币政策委员会投票结果虽存在分歧，但仍维持指标利率在14.25%不变。这一水准是九年高位，也远高于印度和墨西哥等新兴国家。八位委员中有两位投票赞成加息至14.75%，其余人赞成维持利率不变。

印尼央行总裁表示，该国将推进在与中国的贸易和投资中使用卢比和人民币，而不是美元。

印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示，鉴于美联储可能很快升息，印尼应该对下调自身利率持谨慎态度。 (完)

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