全球商品：力拓预计，大宗商品价格短期内仍低迷

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透悉尼11月26日 - 全球矿业巨擘--力拓 旗下铜和煤炭业务负责人Jean-Sebastien Jacques周四表示，短期内大宗商品价格可能仍低迷，因供给过剩及中国经济增长放缓仍累及市场。
Jacques指出，中国经济放缓引发的疑虑困扰市场，但力拓仍预期中国经济今年的增长率仍有望在7%左右。
“我认为供给面的这些问题，特定的宏观经济环境，以及对冲基金等一些业内人士采取的行动，均意味着市场的部分失真情况还会存在。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 许娜)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r