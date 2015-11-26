全球商品：力拓预计，大宗商品价格短期内仍低迷

路透悉尼11月26日 - 全球矿业巨擘--力拓 旗下铜和煤炭业务负责人Jean-Sebastien Jacques周四表示，短期内大宗商品价格可能仍低迷，因供给过剩及中国经济增长放缓仍累及市场。

Jacques指出，中国经济放缓引发的疑虑困扰市场，但力拓仍预期中国经济今年的增长率仍有望在7%左右。

“我认为供给面的这些问题，特定的宏观经济环境，以及对冲基金等一些业内人士采取的行动，均意味着市场的部分失真情况还会存在。”(完)