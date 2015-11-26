韩国金融市场：外资买盘助推韩股上涨，但韩元下跌

全球第二大动态随机存取记忆体(DRAM)晶片(芯片)生产商--SK海力士 及SK控股 分别涨5.5%和3.4%；此前SK周二同意收购OCI Materials 49.1%股权，投资者预期该交易将带来协同效应。

外国投资者及机构在接近午盘时买超584亿韩元(5,094万美元)韩股，为指标股指带来支撑。

韩国三年期公债12月合约 报109.24，与前一交易日持平。

0242GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,146.9 1,143.4

日圆/韩元 9.3418/519 9.3142

韩国公债期货 * 109.24 109.24

韩国综合股价指数 2,028.15 2,009.42

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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