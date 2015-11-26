韩国金融市场：外资买盘助推韩股上涨，但韩元下跌

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
全球第二大动态随机存取记忆体(DRAM)晶片(芯片)生产商--SK海力士 及SK控股 分别涨5.5%和3.4%；此前SK周二同意收购OCI Materials 49.1%股权，投资者预期该交易将带来协同效应。
外国投资者及机构在接近午盘时买超584亿韩元(5,094万美元)韩股，为指标股指带来支撑。
韩国三年期公债12月合约 报109.24，与前一交易日持平。
0242GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,146.9 1,143.4
日圆/韩元 9.3418/519 9.3142
韩国公债期货 * 109.24 109.24
韩国综合股价指数 2,028.15 2,009.42
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 许娜/龚芳)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r