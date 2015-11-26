俄官员谈美国对俄新制裁 称美方应停止“地缘政治游戏”

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月25日 - 俄新社报导称，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周三称，俄罗斯不理解美国因叙利亚问题对俄罗斯实施的新制裁，美方应当停止玩“地缘政治游戏”了。
“显然，这是（美俄）关系中新的复杂时刻。”里亚布科夫称。
美国财政部周三称，对包括俄罗斯一家银行在内的10个目标实施制裁，理由是他们支持叙利亚总统阿萨德。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r