俄官员谈美国对俄新制裁 称美方应停止“地缘政治游戏”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月25日 - 俄新社报导称，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周三称，俄罗斯不理解美国因叙利亚问题对俄罗斯实施的新制裁，美方应当停止玩“地缘政治游戏”了。

“显然，这是（美俄）关系中新的复杂时刻。”里亚布科夫称。

美国财政部周三称，对包括俄罗斯一家银行在内的10个目标实施制裁，理由是他们支持叙利亚总统阿萨德。(完)