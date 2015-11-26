日本股市：日经指数早盘上涨，但iPhone手机LCD屏幕供应商股价大跌

“日经指数期货试探20,000点，但现货指数仍在该水平遭遇强劲阻力，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示。

“由于美国适逢假日，今日上午的交易基本没有方向，多数人都在密切关注日圆，看它是否再测试123关口。”

弱势日圆基本持平，周四上午美元兑日圆 报122.65。

“我们预计年底日本股市上扬，因为尽管经济再陷衰退，但投资者再次展现出买兴，”Tyton capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。

零售类股 涨1%，东证建筑类股 早盘涨1.4%%。