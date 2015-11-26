日本股市：日经指数早盘上涨，但iPhone手机LCD屏幕供应商股价大跌

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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“日经指数期货试探20,000点，但现货指数仍在该水平遭遇强劲阻力，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示。
“由于美国适逢假日，今日上午的交易基本没有方向，多数人都在密切关注日圆，看它是否再测试123关口。”
弱势日圆基本持平，周四上午美元兑日圆 报122.65。
“我们预计年底日本股市上扬，因为尽管经济再陷衰退，但投资者再次展现出买兴，”Tyton capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。
零售类股 涨1%，东证建筑类股 早盘涨1.4%%。
东证股价指数 涨0.5%，早盘收报1,601.90点，JPX-日经400指数 涨0.5至14,445.31点。(完)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。