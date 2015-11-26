路透基点：融创中国正在自行安排5亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士 称，融创中国控股有限公司正在自行安排一笔5亿美元的三年期俱乐部贷 款。 一名消息人士称，是次贷款的综合成本据称略高于500个基点，利率 较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点。几家重要的关系银行都 在关注该交易。 所筹资金将用于为一笔债券再融资。借款人有一笔5亿美元的五年期 高收益债将于2018年到期，但债权人在明年4月可要求提前偿还。 融创中国于2014年6月敲定一笔自行安排的2.3亿美元俱乐部贷款，用 作运营资金。中国银行澳门分行、中信银行国际、恒生银行和汇丰银行参 与了此次交易。该笔贷款的综合成本至少为500个基点，利率较LIBOR加码 450个基点。(完)