路透基点：融创中国正在自行安排5亿美元三年期俱乐部贷款--TRLPC

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士 称，融创中国控股有限公司正在自行安排一笔5亿美元的三年期俱乐部贷 款。 一名消息人士称，是次贷款的综合成本据称略高于500个基点，利率 较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点。几家重要的关系银行都 在关注该交易。 所筹资金将用于为一笔债券再融资。借款人有一笔5亿美元的五年期 高收益债将于2018年到期，但债权人在明年4月可要求提前偿还。 融创中国于2014年6月敲定一笔自行安排的2.3亿美元俱乐部贷款，用 作运营资金。中国银行澳门分行、中信银行国际、恒生银行和汇丰银行参 与了此次交易。该笔贷款的综合成本至少为500个基点，利率较LIBOR加码 450个基点。(完)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r