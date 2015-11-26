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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 12:04 BJT

《全球汇市》美元重拾涨势，因美国数据乐观且预期欧洲央行放宽政策

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0620 1.0626 -0.06 -12.21 1.2097

美元/日圆 122.59 122.70 -0.09 2.62 119.68

欧元/日圆 130.19 130.38 -0.15 -10.35 144.78

美元/瑞郎 1.0224 1.0218 0.06 2.85 0.9941

英镑/美元 1.5125 1.5126 -0.01 -2.88 1.5573

美元/加元 1.3288 1.3284 0.03 14.37 1.1618

澳元/美元 0.7237 0.7249 -0.17 -11.40 0.8168

新西兰元/美元 0.6588 0.6573 0.23 -15.51 0.7797

澳元/日圆 88.720 88.950 -0.26 -9.22 97.750

新西兰元/日圆 80.760 80.650 0.14 -13.63 93.310

英镑/日圆 185.42 185.61 -0.10 -0.23 186.38

澳元/新西兰元 1.0982 1.1010 -0.25 4.90 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/孙国玉/龚芳; 审校 张荻/戴素萍/徐文焰)

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