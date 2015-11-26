《全球汇市》美元重拾涨势，因美国数据乐观且预期欧洲央行放宽政策

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0620 1.0626 -0.06 -12.21 1.2097
美元/日圆 122.59 122.70 -0.09 2.62 119.68
欧元/日圆 130.19 130.38 -0.15 -10.35 144.78
美元/瑞郎 1.0224 1.0218 0.06 2.85 0.9941
英镑/美元 1.5125 1.5126 -0.01 -2.88 1.5573
美元/加元 1.3288 1.3284 0.03 14.37 1.1618
澳元/美元 0.7237 0.7249 -0.17 -11.40 0.8168
新西兰元/美元 0.6588 0.6573 0.23 -15.51 0.7797
澳元/日圆 88.720 88.950 -0.26 -9.22 97.750
新西兰元/日圆 80.760 80.650 0.14 -13.63 93.310
英镑/日圆 185.42 185.61 -0.10 -0.23 186.38
澳元/新西兰元 1.0982 1.1010 -0.25 4.90 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/孙国玉/龚芳; 审校 张荻/戴素萍/徐文焰)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r