中非贸易：中企对非投资总体表现不错，未来着力改善贸易平衡--商务部

路透北京11月26日 - 中国商务部副部长钱克明周四表示，虽然有失败案例，但中国企业在非洲的投资总体看表现不错；下一步将在改善贸易平衡方面下功夫，尽量从非洲多进口一些产品。

他在国新办吹风会上并称，中国扩大对非洲投资，不简单的是贸易，特别是将工业、制造业的投资转移到非洲去，深入开展产能合作。

“目前中国企业在非洲的投资总体看表现还是不错的，但这里要分类，有的是帮助非洲国家建设的基础设施，这一部分很多是无偿援助的，这一部分是没有经济回报的，就是援助款，”钱克明称，“在非洲有很多像铁路、高速公路等等一些基础设施，这些是援助性质的。”

此外，还有一些是企业投资类的，总体表现还不错，当然也有一些失败的案例，但有些是企业自身投资经营管理问题，也有一些是国际大环境的问题，比如说在一些矿产、石油方面，最近受全球油价和大宗商品价格下跌的影响，“这是普遍性的，不仅仅是中国的投资，我想美国和欧洲在那边投资同样遇到这个问题。”

至于中非贸易数据今年以来表现不是特别理想，钱克明称，这主要是源于中国自非洲进口额度有所减少，但这个困难是短期的、也是暂时的，而且仔细分析发现，中国自非洲进口贸易额虽然下降，但总量没有减少，净额下降主要是受大宗商品价格阶段性走低的影响。

与此同时，中国对非洲的出口额逆势上扬，达到809亿美元，同比增长5.8%。“这说明非洲市场对中国产品的需求也是刚性的，能够承受住较大的压力和外界经济宏观环境的冲击，”他说。

据他透露，2014年中非贸易额达2,220亿美元，非洲也是中国企业在海外的第二大承包工程市场和新兴投资目的地；截至2014年底，中国对非直接投资存量已达324亿美元，过去15年年均增速超过30%。

钱克明并称，中非合作论坛约翰内斯堡峰会暨第六届部长级会议将于12月初在南非召开。（完）

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