中国债市动态：利率债收益率跌势不改，信用债对回购质押新政反应平静

路透上海11月26日 - 中国银行间债市周四早盘利率债收益率跌势不改，中长期品种多下滑约2-3个基点（bp），国债期货亦同步走强。IPO临近资金需求虽有所升温，但流动性应对仍无难度，近期国际风险事件频频也继续支撑避险情绪，在配置需求的稳步推动下，料债市还将延续震荡偏强局面。

交易员并表示，中证登昨日发布回购质押券动态调整新政，由于市场对此早有预期，加之政策力度也相对温和，短期对相关涉及信用债的回购操作冲击不大，因此今日信用债反应总体平静。

“（利率债收益率）又下了不少，现在是看空的手里没货，看多的又不卖，”北京一银行交易员称。

他指出，短期市场走势虽偏强，但要突破近期形成的震荡区间仍需更有力的外因推动，以国开10年活跃券150218为例，其收益率再度下破3.40%难度不小。

此外今日与现券走势相悖，IRS（利率互换）小幅回升，除了今日回购定盘利率（Fixing）小幅反弹外，上述交易员认为，“（IRS）之前和Fixing利差太窄，向下也没空间了，整体IRS没多大想象力。”

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这10家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。

北京另一银行交易员谈到，回购质押券新政出台后，今日对信用债并无明显影响，因为此次政策也明显照顾了市场的情绪，短期的冲击力度应该不算大。

中国证券登记结算公司周三公告称，自本周开始，将依据现有规则综合考虑交易所回购债券的集中度、流动性和信用情况等因素，对部分回购质押标准券折算率予以动态调整，逐步完善质押券差别化动态管理机制。

上海一券商交易员指出，在目前资金整体宽松的背景下，此次政策调整确实不会产生太大的影响；在近日利率债走强的同时，信用债尽管成交相对少，不过收益率也还是在下滑的，“之前的价格已经买不到货了。”

但他也表示，在近期违约风险频频的情况下，机构对于过剩行业信用债态度依旧相当谨慎，同评级不同行业的，利差也相当大，煤炭钢铁机械仍少人关注。

一级市场方面，进出口银行稍早招标的三年期固息债，中标利率为3.18%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.3758%和3.6143%；三期债对应投标倍数2.77倍、3.78倍和3.47倍。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.06%/3.0550%，上日尾盘为3.10%/3.0550%；10年期国开债150218券最新报价 在3.4690%/3.4530%，上日为3.49%/3.47%。