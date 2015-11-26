《汇市简讯》澳元/新西兰元因澳洲数据欠佳而承压，然铜价带来支撑

* 除资本支出数据引发的波动外，市场表现平静：(link.reuters.com/pud26w)

* 铜价涨3.4%，受有关中国调查卖空的传闻影响

* 汇价在亚洲市场跌0.3%，但铜价反弹可能会在海外市场支撑澳元