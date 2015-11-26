《汇市简讯》澳元/新西兰元因澳洲数据欠佳而承压，然铜价带来支撑

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
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* 新西兰贸易数据略见改善 ，澳洲企业资本支出降幅意外创纪录
* 除资本支出数据引发的波动外，市场表现平静：(link.reuters.com/pud26w)
* 铜价涨3.4%，受有关中国调查卖空的传闻影响
* 汇价在亚洲市场跌0.3%，但铜价反弹可能会在海外市场支撑澳元
* 亚洲交易时段1.0965/1.1040区间，为首道支撑位/阻力位
* 图表：link.reuters.com/qud26w(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r