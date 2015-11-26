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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 12:17 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元因澳洲数据欠佳而承压，然铜价带来支撑

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* 新西兰贸易数据略见改善 ，澳洲企业资本支出降幅意外创纪录

* 除资本支出数据引发的波动外，市场表现平静：(link.reuters.com/pud26w)

* 铜价涨3.4%，受有关中国调查卖空的传闻影响

* 汇价在亚洲市场跌0.3%，但铜价反弹可能会在海外市场支撑澳元

* 亚洲交易时段1.0965/1.1040区间，为首道支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/qud26w(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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