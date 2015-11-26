中国货币市场：七天利率略涨但资金面仍偏宽，中证登新规短期影响有限

路透北京11月26日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率总体平稳，七天品种小幅上涨。交易员称，跨IPO期限需求较大，但因供给充裕，资金面整体延续稳中向宽，IPO冲击似乎小于预期；至于中证登对交易所回购质押券折算率动态调整的新规，短期对流动性的实际影响有限。

“（七天利率上涨）还是跟打新有关系，需求大一些，但供给上还是比较充足的，没什么压力，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员亦称，近期资金面状况好于预期，“跨月和跨IPO没有想象中那么紧，打满新股之余，感觉基金还是有很多钱可以出的；有些出七天14天出不掉，到下午就改成隔夜了，钱太多了。”

中国货币网数据显示，周三(11月25日)银行间市场质押式回购总成交量为25,906.52亿元人民币，已接近今年10月22日创下的单日成交纪录25,956.70亿元。

对于中证登动态调整交易所回购质押债券折算率的消息，上述上海一券商交易员认为，考虑到此次并未调整可质押券范围及标准，短期对市场流动性不会有明显影响，“只是部分券种小幅的动态调整，没什么大影响吧。”

中国证券登记结算公司周三公告称，自本周开始，将依据现有规则综合考虑交易所回购债券的集中度、流动性和信用情况等因素，对部分回购质押标准券折算率予以动态调整。分析人士指出，对本次回购质押券动态调整机制出台市场早有预期，而目前来看直接冲击有限，但相对来说低评级信用债承受压力会更为明显，后续可继续关注进一步细则出台。

中国央行公开市场周四进行200亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于2.25%。据此计算，公开市场本周资金投放量与到期量持平。

在证监会宣布首批10家新股重启首次公开发(IPO)后，上述公司招股意向书显示，其中有八家公司的网上申购日定在下周二(12/1)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7686 1.7708 -0.22

七天 2.3292 2.2994 +2.98

14天 2.6578 2.5926 +6.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4000 1.0850 +131.50

七天 2.8650 2.3000 +56.50

14天 2.6650 2.4050 +26.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.3800 2.3300 +5.00

14天 2.7000 2.6500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.7850 1.7850 +0.00

七天 2.2890 2.2860 +0.30

三个月 3.0500 3.0500 +0.00