中国汇市：人民币早盘持僵中间价创近三个月低位，入篮公布前汇价料仍平稳

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
* 人民币早盘走平，中间价刷新近三个月低点
* 自营盘交投兴趣寡淡
* 美指转强离岸人民币续承压
* 入篮公布前人民币料持稳
路透北京11月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘近乎持平，波幅在10子以内，中间价再度走低至近三个月低位。交易员称，因人民币纳入SDR（特别提款权）结果落定在即，虽见客盘仍有些许购汇需求，但机构自营盘并无意挑战人民币6.39元关口支撑。即期价格几无波动，交易兴趣寡淡，而评定结果公布前汇价持稳亦成各方共识。
他们称，隔夜国际美元走强，加上在岸中间价走贬，离岸人民币 承压下行，与在岸价差略有扩大；市场等待纳入SDR消息，以及人民币在篮子中占比，这些消息可能带来小的调整。
“境内spot就不动的，你觉得现在还有什么能够影响市场呢？交易员不做了呗，因为没有波动嘛，...SDR确定之前，可能还会平稳吧，易纲都这么说了。”一股份行交易员指出。
另有交易员指出，在岸与离岸市场点差超过300点子，仍有一定套利空间。“套利是禁不了的，因为最多只能禁一个单据几个地方用，或者是假单据。如果是真的企业真的单据但是假的贸易，怎么禁呢？”他说。
北京时间12:15，人民币兑美元 即期报6.3894元，上日收报6.3892元。今日人民币兑美元中间价 报6.3896元，上日中间价为6.3877元。人民币兑美元即期成交额 为46.93亿美元，上日半日为47.73亿美元。
全球汇市方面，美元周四重拾涨势，美国公布乐观经济数据，且对欧洲央行放宽政策预期拖累欧元，这扶助美元逆转最近颓势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.612元, 上日尾盘为6.6065元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4265/6.4275元, 上一交易日尾盘报6.422元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3890。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张金栋/吴云凌)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r