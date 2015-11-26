中国汇市：人民币早盘持僵中间价创近三个月低位，入篮公布前汇价料仍平稳

* 人民币早盘走平，中间价刷新近三个月低点

* 自营盘交投兴趣寡淡

* 美指转强离岸人民币续承压

* 入篮公布前人民币料持稳

路透北京11月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘近乎持平，波幅在10子以内，中间价再度走低至近三个月低位。交易员称，因人民币纳入SDR（特别提款权）结果落定在即，虽见客盘仍有些许购汇需求，但机构自营盘并无意挑战人民币6.39元关口支撑。即期价格几无波动，交易兴趣寡淡，而评定结果公布前汇价持稳亦成各方共识。

他们称，隔夜国际美元走强，加上在岸中间价走贬，离岸人民币 承压下行，与在岸价差略有扩大；市场等待纳入SDR消息，以及人民币在篮子中占比，这些消息可能带来小的调整。

“境内spot就不动的，你觉得现在还有什么能够影响市场呢？交易员不做了呗，因为没有波动嘛，...SDR确定之前，可能还会平稳吧，易纲都这么说了。”一股份行交易员指出。

另有交易员指出，在岸与离岸市场点差超过300点子，仍有一定套利空间。“套利是禁不了的，因为最多只能禁一个单据几个地方用，或者是假单据。如果是真的企业真的单据但是假的贸易，怎么禁呢？”他说。

北京时间12:15，人民币兑美元 即期报6.3894元，上日收报6.3892元。今日人民币兑美元中间价 报6.3896元，上日中间价为6.3877元。人民币兑美元即期成交额 为46.93亿美元，上日半日为47.73亿美元。

全球汇市方面，美元周四重拾涨势，美国公布乐观经济数据，且对欧洲央行放宽政策预期拖累欧元，这扶助美元逆转最近颓势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.612元, 上日尾盘为6.6065元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4265/6.4275元, 上一交易日尾盘报6.422元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3890。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。