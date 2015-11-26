更新版 1-日本经济：经团连称若政府推进全面改革，则未来三年企业支出将大增

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经团连会长榊原定征也要求政府尽快降低有效公司税率至30%以下。目前日本的公司税率属发达国家中最高之列。
“我们希望下财年税率能降至30%以下，且希望能尽快降至25%。如果能早日实现，将可加速投资，”他对记者说。
政府在本财年已将公司税率从去年的34.62%降至32.11%，并计划下一财年进一步降至31.33%。
安倍称，下财年公司税的降幅将比计划中的大，为税率尽早降至30%以下铺平道路。他要求企业进行合作，帮助政府获得公司税改革所必需的税收来源。
自从安倍在2012年12月上任以来，日本企业拥有的现金水位已经上升。
政府数据显示，2015年3月为止的财年中，企业内部储备为350万亿日圆；相较于两年前的数字是300万亿日圆。
相比之下，目前资本支出约为70万亿日圆，在过去三年增加约5万亿日圆，但仍远低于雷曼兄弟倒台引爆全球危机之前的76.8万亿日圆。(完)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r