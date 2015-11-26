更新版 1-日本经济：经团连称若政府推进全面改革，则未来三年企业支出将大增

经团连会长榊原定征也要求政府尽快降低有效公司税率至30%以下。目前日本的公司税率属发达国家中最高之列。

“我们希望下财年税率能降至30%以下，且希望能尽快降至25%。如果能早日实现，将可加速投资，”他对记者说。

政府在本财年已将公司税率从去年的34.62%降至32.11%，并计划下一财年进一步降至31.33%。

安倍称，下财年公司税的降幅将比计划中的大，为税率尽早降至30%以下铺平道路。他要求企业进行合作，帮助政府获得公司税改革所必需的税收来源。

自从安倍在2012年12月上任以来，日本企业拥有的现金水位已经上升。

政府数据显示，2015年3月为止的财年中，企业内部储备为350万亿日圆；相较于两年前的数字是300万亿日圆。