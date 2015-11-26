港股业绩：大快活中期净利按年升35%，并增派中期息及特别股息

路透香港11月26日 - 香港主要连锁餐饮集团之一的大快活集团 周四宣布，中期净利按年上升35.4%，若撇除期内出售物业所得，基本溢利仍增近两成；董事会并宣派特别股息，连同中期股息总派息为每股0.4港元，按年增43%。

截至9月底止半年，大快活的净利为1.02亿港元，撇除出售物业收益净额后的溢利则为9,020万港元，同比升19.8%。董事会宣派中期息每股0.31港元，连同特别股息0.09港元，合期派0.4港元，去年同期为0.28港元。

期内大快活的毛利率增加1.4个百分点至16.4%，每股基本盈利升34.9%至0.8063港元。

大快活在业绩声明中称，中期业绩增加主要受益于香港业务同店销售及平均消费增长，期内公司开设了六间新店，占店舖总数的5%。至于内地方面，公司期内关闭了三间表现未如理想的店舖，而同店销售则持续录得增长，回复盈利。

展望未来，大快活对中港两地饮食业的整体前景仍保持乐观，并相信未来业务增长及扩展仍有机遇。

至9月末，大快活在香港共经营119间店，包括114间快餐店及五间特色餐厅；在内地则有11间快餐店。

大快活的对手大家乐 将于下周一(30日)公布中期业绩，而另一对手翠华控股 则于明天(27日)公布中期业绩。

公布业绩前，大快活早盘收低0.61%，报24.35港元。（完）

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