背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2015年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 11/26 200 2.25% -- 11/24 100 2.25% -- 11/19 200 2.25% -- 11/17 100 2.25% -- 11/12 100 2.25% -- 11/10 100 2.25% -- 11/5 100 2.25% -- 11/3 100 2.25% -- 10/29 100 2.25% -- 10/27 100 2.25% -- 10/22 200 2.35% -- 10/20 250 2.35% -- 10/15 500 2.35% -- 10/13 400 2.35% -- 10/8 1,200 2.35% -- 注: 浏览央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 侯向明；审校 边竞)