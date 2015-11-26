路透基点：天伦燃气1.5亿美元贷款案获逾10家银行参贷承诺--TRLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上市的燃气分销商中国天伦燃气控股有限公司1.5亿美元三年期贷款的一般银团阶段，已有超过10家银行承诺参贷。

这些银行包括中国信托商业银行、韩亚银行、华南银行和Tokyo Star Bank。

消息人士称，预计还有几家银行也将参与。

承贷金额已超过本次贷款规模。

台湾银行、彰化银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。彰化银行为额度代理行和协调行。

利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。

基于350个基点的起步利率水平和2.75年的平均期限计算，银行的最高综合收益为386.36个基点，前端费100个基点。贷款有展期两年的选项，展期费为60个基点。

天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- Tian Lun New Energy Ltd和Upsky Holdings Ltd为贷款提供担保。