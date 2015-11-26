路透基点：天伦燃气1.5亿美元贷款案获逾10家银行参贷承诺--TRLPC

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，在香港上市的燃气分销商中国天伦燃气控股有限公司1.5亿美元三年期贷款的一般银团阶段，已有超过10家银行承诺参贷。
这些银行包括中国信托商业银行、韩亚银行、华南银行和Tokyo Star Bank。
消息人士称，预计还有几家银行也将参与。
承贷金额已超过本次贷款规模。
台湾银行、彰化银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。彰化银行为额度代理行和协调行。
利率与合并净债务/合并净未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比挂钩：若该比例为2倍或更高，则利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点；该比例为1.5-1.9倍，则利率为加码325个基点；该比例小于1.5倍，则利率为加码300个基点。
基于350个基点的起步利率水平和2.75年的平均期限计算，银行的最高综合收益为386.36个基点，前端费100个基点。贷款有展期两年的选项，展期费为60个基点。
天伦燃气董事长张瀛岑、两家海外子公司-- Tian Lun New Energy Ltd和Upsky Holdings Ltd为贷款提供担保。
天伦燃气及其子公司的经营范围涵盖燃气管道接驳、燃气输送及销售、加气站建设及运营、LNG生产及销售。(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r