《国际主要央行公开市场操作一览》--11月26日

路透上海11月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

日本11月维持货币政策不变，央行可能预期经济不久能走出衰退，因为就业市场紧俏将推高薪资并支撑消费。“日本经济仍在继续温和复苏，即便出口和生产受到新兴经济体增长放缓的影响，”日本央行在声明中称。日本央行重申了购债承诺，即通过购买政府公债和风险资产，以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，指的是放在央行的现金和存款。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/25 两天逆回购 -1,001.52 0.05%

11/24 隔夜逆回购 -959.18 0.05%

11/23 隔夜逆回购 -1,475.98 0.05%

11/20 三天逆回购 -1,229.90 0.05%

11/19 隔夜逆回购 -1,208.22 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储公布的一份会议记录显示，10月要求上调贴现率的地区联储银行数量从9月时的八家增至九家，暗示美联储可能不久将开始收紧政策。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/25 六天期反向交易 1.34亿美元 0.62%(固定利率)

11/25 91天期反向交易 217.767 0bp(固定利差)

11/24 七天期反向交易 737.743 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行10月政策会议记录显示，欧洲央行再度无法现实通胀目标的风险加剧，并称目前的措施可能不够。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 244,930

上周三 249,090

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当期变化 -4,160

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周三公布的10月30日政策会议记录显示，一些委员称央行决定推迟实现物价目标的时间，部分归因于产出缺口改善缓慢。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周一发行14天期存单金额较前次明显增加近26%，且罕见超越28天期。银行间资金调度人员指出，这应该是央行对市场资金浮滥的回应，但对短率引导不致产生影响。

--台湾央行周二公布，当日共发行542亿台币定存单；与当日存单到期金额541亿台币相较，存单发行余额增1亿。

--台湾央行周三公布，当日共发行4,608.5亿台币定存单；与当日存单到期金额4,621.5亿台币相较，存单发行余额减13亿台币。 (完)