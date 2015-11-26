香港个股：山水水泥称开曼法院正式驳回董事会提出的清盘呈请

路透香港11月26日 - 中国山水水泥集团有限公司 周四称，开曼法院已正式驳回由公司董事会提出的清盘呈请。

开曼法院此前裁定山水水泥的董事无权提交清盘呈请，除非任何一位债权人代替董事为呈请人成功作出申请，开曼法院将否决清盘呈请。

山水水泥中午在联交所的声明称，由于概无任何债权人代替董事作为呈请人提出申请，故开曼法院已下令否决清盘呈请并驳回申请。因此，开曼法院诉讼现已结束。

本月稍早山水水泥子公司山东山水水泥20亿元人民币境内债到期无力偿还，事件触发山水水泥整个集团其他债务交叉违约，董事会遂向公司注册地开曼群岛大法院提交清盘呈请，并申请委任共同临时清盘人。

以离岸公司形式在香港上市的山水水泥属于红筹股，其总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥 以及中国建材 的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.67%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)