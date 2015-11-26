香港个股：山水水泥称开曼法院正式驳回董事会提出的清盘呈请

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透香港11月26日 - 中国山水水泥集团有限公司 周四称，开曼法院已正式驳回由公司董事会提出的清盘呈请。
开曼法院此前裁定山水水泥的董事无权提交清盘呈请，除非任何一位债权人代替董事为呈请人成功作出申请，开曼法院将否决清盘呈请。
山水水泥中午在联交所的声明称，由于概无任何债权人代替董事作为呈请人提出申请，故开曼法院已下令否决清盘呈请并驳回申请。因此，开曼法院诉讼现已结束。
本月稍早山水水泥子公司山东山水水泥20亿元人民币境内债到期无力偿还，事件触发山水水泥整个集团其他债务交叉违约，董事会遂向公司注册地开曼群岛大法院提交清盘呈请，并申请委任共同临时清盘人。
以离岸公司形式在香港上市的山水水泥属于红筹股，其总部位于山东省济南市，主要股东天瑞集团、山水投资、亚洲水泥 以及中国建材 的持股分别为28.16%、25.09%、20.9%及16.67%，但由于公众持股量低于监管要求以及发生股权纠纷，该股自今年4月中起停牌。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r