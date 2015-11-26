日本债市：公债价格上涨，受欧洲央行放宽政策预期提振

短债也吸引买盘。三个月期国库券标售的平均得标收益率为负0.0863%，创纪录低点，突显出投资者对这档国库券的强劲需求。

投资者近期在稳步购入日本短期公债，尤其是海外投资者。根据现在流行的所谓资产互换投资策略，若转换为美元，日本短债目前的收益率相对较有吸引力。

日本公债的收益率很低，但对那些见证德国两年期、甚至五年期公债收益率跌至较深负值区域的人来说，日债还是有吸引力的。

路透周三报导，在下周政策会议召开前，欧洲央行官员在考虑对囤积现金的银行处以罚款，以及是否扩大债券购买范围。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.010%

五年期公债 0.000% +0.0 0.035%

10年期公债 0.295% -0.5 0.300%

20年期公债 1.060% -0.5 1.065%

30年期公债 1.380% -0.5 1.385%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.60 +0.07 148.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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