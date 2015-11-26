日本债市：公债价格上涨，受欧洲央行放宽政策预期提振

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
短债也吸引买盘。三个月期国库券标售的平均得标收益率为负0.0863%，创纪录低点，突显出投资者对这档国库券的强劲需求。
投资者近期在稳步购入日本短期公债，尤其是海外投资者。根据现在流行的所谓资产互换投资策略，若转换为美元，日本短债目前的收益率相对较有吸引力。
日本公债的收益率很低，但对那些见证德国两年期、甚至五年期公债收益率跌至较深负值区域的人来说，日债还是有吸引力的。
路透周三报导，在下周政策会议召开前，欧洲央行官员在考虑对囤积现金的银行处以罚款，以及是否扩大债券购买范围。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.010%
五年期公债 0.000% +0.0 0.035%
10年期公债 0.295% -0.5 0.300%
20年期公债 1.060% -0.5 1.065%
30年期公债 1.380% -0.5 1.385%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.60 +0.07 148.53
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/白云; 审校 张涛)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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