国际油市：美国原油上涨，因美国库存增幅小于预期且活跃钻机减少

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
OPEC决心继续大力生产以保卫市场份额，导致供应过剩忧虑拖累布兰特原油价格，该组织中一些实力较弱的成员国担心油价可能进一步滑向20美元。
美国原油库存增幅小于预期，支撑美国油价。美国能源资料协会(EIA)数据显示，11月20日当周原油库存上升100万桶，为连续第九周增加，但增幅小于分析师预期的120万桶。
“预计原油库存将继续保持低位，因美国炼厂产能利用率高达92%，另一方面美国的原油生产似乎继续下滑，”辉立期货的Daniel Ang表示。
“这从长期来看对油价颇为理想，如果这种状况持续，预计全球供应过剩的情况将会缓和。”
分析师认为，活跃钻机数量下降也提振美国原油价格，这表明生产商正在等待油价上涨。根据油田服务公司Baker Hughes的数据，这是过去13周里第12周出现活跃钻机数量下滑。
新华OGP称，中国10月末商业原油库存环比下降4.4%，10月末成品油库存环比下降8.5%。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/郑茵 审校 白云)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r