国际油市：美国原油上涨，因美国库存增幅小于预期且活跃钻机减少

OPEC决心继续大力生产以保卫市场份额，导致供应过剩忧虑拖累布兰特原油价格，该组织中一些实力较弱的成员国担心油价可能进一步滑向20美元。

美国原油库存增幅小于预期，支撑美国油价。美国能源资料协会(EIA)数据显示，11月20日当周原油库存上升100万桶，为连续第九周增加，但增幅小于分析师预期的120万桶。

“预计原油库存将继续保持低位，因美国炼厂产能利用率高达92%，另一方面美国的原油生产似乎继续下滑，”辉立期货的Daniel Ang表示。

“这从长期来看对油价颇为理想，如果这种状况持续，预计全球供应过剩的情况将会缓和。”

分析师认为，活跃钻机数量下降也提振美国原油价格，这表明生产商正在等待油价上涨。根据油田服务公司Baker Hughes的数据，这是过去13周里第12周出现活跃钻机数量下滑。

新华OGP称，中国10月末商业原油库存环比下降4.4%，10月末成品油库存环比下降8.5%。 (完)

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