台湾股市：收高1.18%，随亚股反映欧洲进一步宽松利多

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透台北11月26日 - 台湾股市周四收高1.18%。分析师表示，主要随亚洲股市反映欧洲央行可能进一步宽松的预期。不过投资人观望心态仍浓，成交量并未有效放大。
加权股价指数 收高1.18%，报8,484.90点；今日成交初值 为792.05亿台币，上交易日修正后为764.11亿。
〞韩国、香港股市都不错，且明天摩台期货要结算，外资仍偏多操作。〞元大投顾研究部经理薛舜日说。
不过他也提醒，可能受外资因感恩节休假影响，现货买卖相对清淡，成交量能未有效放大。就技术线型观察，短线大盘仍无法脱离在8,425点附近的季线，以及8,600点半年线区间整理态势。
亚洲股市周四上涨，同时欧元继续承压，因市场进一步预期欧洲央行(ECB)很快将祭出更多刺激举措、而美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将升息。
本地时间13:53，MSCI亚太明晟指数 升0.57%。(完)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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