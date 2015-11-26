台湾股市：收高1.18%，随亚股反映欧洲进一步宽松利多

路透台北11月26日 - 台湾股市周四收高1.18%。分析师表示，主要随亚洲股市反映欧洲央行可能进一步宽松的预期。不过投资人观望心态仍浓，成交量并未有效放大。

加权股价指数 收高1.18%，报8,484.90点；今日成交初值 为792.05亿台币，上交易日修正后为764.11亿。

〞韩国、香港股市都不错，且明天摩台期货要结算，外资仍偏多操作。〞元大投顾研究部经理薛舜日说。

不过他也提醒，可能受外资因感恩节休假影响，现货买卖相对清淡，成交量能未有效放大。就技术线型观察，短线大盘仍无法脱离在8,425点附近的季线，以及8,600点半年线区间整理态势。