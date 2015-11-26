《路透晚报》--11月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中非贸易：中企对非投资总体表现不错，未来着力改善贸易平衡--商务部

中国商务部副部长钱克明周四表示，虽然有失败案例，但中国企业在非洲的投资总体看表现不错；下一步将在改善贸易平衡方面下功夫，尽量从非洲多进口一些产品。

--路透调查：中国11月官方制造业PMI料连续四月低于50，增长动力不足

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，连续第四个月位于50这一荣枯线下方，显示中国经济短期看不到明显回升动力，传统制造业增长乏力。

--《分析》中国稳健货币明年或行至水穷处，积极财政仍是坐看云起时

中国连续降息六次后实际存款利率接近零，宽松资金面对实体经济的拉动效应递减。随着美国12月启动加息周期在即，中国本轮降息周期料将渐行渐止，稳健货币政策转向以被动对冲为主，而具备定向调控功能的积极财政政策则风头正劲。

--香港数据：10月出口值按年跌3.7%，外围环境短期仍将限制出口表现

香港政府统计处周四称，10月香港整体出口和进口货值分别按年下跌3.7%及8.5%，这显示商品出口在十月份仍表现疲弱，反映全球需求不足。

【金融】

--中国央行：与欧央行完成双边本币互换操作测试，将按需即时启动互换

中国央行周四表示，已完成与欧洲央行(ECB)的双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

--中国金融：QDIE再扩容至25亿美元，可投资的境外资产范围超过QDII

中国跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资）近日再度扩容，相比第一批，第二批机构的QDIE额度,额度由原来的10亿美元增加到25亿美元。

--中港贸易：10月香港净流入内地黄金量按月减26.4%，终结此前三个月升势

香港政府统计处周四发布数据显示，10月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月回落26.4%，终结此前连续三个月升势。

--企业购并：元大金控跨足东南亚将收购越南第一证券，金额约4.9亿台币

台湾证券龙头金控--元大金周四表示，元大证券亚洲金融有限公司及元大证券香港有限公司，拟共同收购越南第一证券公司的100%股权，金额是不超过1,500万美元(约合4.9亿台币)。

【固定收益】

--《分析师观点》中证登动态调整回购质押债券折算率，低评级券种料承压

中国证券登记结算公司周三公告称，自本周开始，对部分回购质押标准券折算率予以动态调整，逐步完善质押券差别化动态管理机制。分析人士指出，对本次回购质押券动态调整机制出台市场早有预期，而目前来看直接冲击有限，但相对来说低评级信用债承受压力会更为明显，后续可继续关注进一步细则出台。

--《分析》资金面无忧中国央行淡静以对，经济弱势货币宽松基调难改

中国新股IPO重启之际，银行间资金波澜不惊，中国央行本周公开市场操作规模再次完全对冲到期量。分析人士认为，目前资金面偏松，IPO资金冻结料也难有太大影响，央行操作以稳为主；而相对于操作量来说，更应该关注资金的价格。

--《中国债市每日综述》国债期货大涨续给现券送暖，中证登新规未掀波澜 中国银行间债市周四国债期货大涨，带动现券交投氛围整体向好，收益率续降。交易员称，尽管IPO重启及跨月在即，资金面稳势依旧不改，债市买气较为充盈，短期而言承压料有限。此外，中证登动态调整质押券折算率的新规，在信用债及货币市场上暂未掀起明显波澜。

--中国货币市场：七天利率略涨但资金面仍偏宽，中证登新规短期影响有限

中国银行间市场周四早盘主要回购利率总体平稳，七天品种小幅上涨。交易员称，跨IPO期限需求较大，但因供给充裕，资金面整体延续稳中向宽，IPO冲击似乎小于预期；至于中证登对交易所回购质押券折算率动态调整的新规，短期对流动性的实际影响有限。

--新债招标：中国进出口行三年固息债利率3.18%，10年3.6143%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息债，中标利率为3.18%，同时招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.3758%和3.6143%；三期债对应投标倍数2.77倍、3.78倍和3.47倍。

--新债招标：贵州3-10年一般地方债利率较下限均上浮25-28bp--业内人士

业内人士周四透露，中国贵州省招标的3-10年期一般地方债，中标利率分别较投标区间下限均上浮25-28个基点(bp)。贵州3-10年专项地方债利率较下限上浮23-35bp。山东3-10年一般地方债利率较下限均上浮22bp。

--台湾债市：柜买中心估明年国际债发行年增10-20%，将推伊斯兰债券

台湾柜台买卖中心持续拓展国际债券发行范围，近期将推出外国银行发行次顺位金融债，并计划明年开放伊斯兰债券(sukuk)的发行，预估明年整体国际债新发行金额较今年的约330亿美元成长10-20%。

【外汇】

--中国汇市：人民币近收平中间价创三个月低位，入篮前汇价料仍平稳

人民币兑美元即期周四近收平，日内汇价有效波动依 然非常有限，中间价则跌至近三个月低位。交易员称，因人民币纳入SDR（特别提款权）结 果落定在即，虽见客盘仍有些许购汇需求，但机构自营盘并无意挑战人民币6.39元关口支撑。

--路透调查：人民币空头部位增至三个月最高，其它亚币人气改善

路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币空头部位处于三个月高点。

--新债招标：离岸人民币10年期国债获逾两倍超额认购，票息为3.31%

中国财政部于周四在香港发行140亿元人民币国债，其中3/5/10/20年四个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标，票息分别为3.29%、3.4、3.31%和4%。其中10年期国债较受市场青睐。

【证券/行业】

--中国证券：证监会要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金--消息

两位消息人士周四透露，中国证监会日前通知，要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金，供其进行沪深证券交易所上市股票及新三板挂牌股票交易。

--中国股市：沪综指小幅收跌，短线围绕3,600点窄幅震荡后面临方向选择

中国股市沪综指周四小幅收跌。分析师称，今日大盘延续震荡格局，煤炭、有色板块受基本面好转带动涨幅居前；短期大盘将围绕3,600点窄幅震荡，但方向选择窗口逐渐临近。

--中国证券：瑞信中国合资证券公司获准经营证券经纪业务，料明年初启动

国际投资银行--瑞信周四宣布，其在中国的合资证券公司获中国证监会发出业务许可证，可在深圳前海地区开始经营证券经纪服务，预期明年初正式开展相关业务。

--路透专访：看好明后年港股，长期估值会与A股趋同--富国香港高管

香港股市四季度淡静闷局依然，富国资产管理（香港）执行董事张峰认为，长远而言，港股与A股估值会渐渐趋同，港股基本面有着很大的投资价值，看好明后年的港股市场。

--香港新股：青岛银行IPO以下限定价，集资6.06亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR周四报导，中国城市商业银行--青岛银行股份有限公司在香港首次公开发售（IPO）设定招股价为每股4.75港元，为原来区间的下限，集资规模约47亿港元（约6.06亿美元）。

--全球金属：中国金属行业要求当局调查“恶意”卖空行为--消息人士

行业消息人士称，中国金属行业的一个主要协会要求当局调查上海期货交易所发生的“恶意”卖空金属的行为。这是金属生产大国中国对于价格下挫感到恐慌的最新迹象。

--《独家新闻》中国铝和镍生产商提议国家收购富余供应，以支撑价格--消息

消息人士称，中国的铝和镍生产商已经要求政府收购富余的供应，这是自2009年以来业内首次协同努力提振价格。当前金属价格出现自全球金融危机以来最严重的下跌。

--《焦点》中国芯片厂大举扩张，推高行业并购潮