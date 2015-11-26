《汇市简讯》欧洲盘初：逢感恩节市场交投淡静

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
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* 美元/日圆跌0.11%，澳元/美元下滑0.28%，新西兰元/美元上升0.12%，美元/坡元涨0.19%
* 日股日经指数上扬0.49%，中国沪综指下跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.29%，美国10年期公债收益率报2.2341%
* 美国原油升0.23%，布兰特原油跌0.17%，伦铜上涨2.85%，现货金上扬0.3%
* 澳洲第三季企业资本支出降幅创纪录，对当季经济成长构成打压
* 日本经团连称若政府推进全面改革，则未来三年企业支出将大增 (完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r