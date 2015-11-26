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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：逢感恩节市场交投淡静

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* 美元/日圆跌0.11%，澳元/美元下滑0.28%，新西兰元/美元上升0.12%，美元/坡元涨0.19%

* 日股日经指数上扬0.49%，中国沪综指下跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.29%，美国10年期公债收益率报2.2341%

* 美国原油升0.23%，布兰特原油跌0.17%，伦铜上涨2.85%，现货金上扬0.3%

* 澳洲第三季企业资本支出降幅创纪录，对当季经济成长构成打压

* 日本经团连称若政府推进全面改革，则未来三年企业支出将大增 (完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)

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