基金观点：明年中国经济靠稳，关注房地产、医药及互联网板块--先机

路透香港11月26日 - 资产管理公司--先机环球投资周四称，预期明年中国经济增长将在较低水平靠稳，政府仍有很大的政策空间支持经济增长，投资策略重点关注房地产、医药及互联网。

先机环球亚洲股票团队投资组合经理李健生在记者会上称，预料明年中国经济的增长步伐将会放缓，最终会在较低的水平靠稳；央行有进一步放宽政策的空间，未来可能会减息及多次下调存款准备金率。

但他指出，“减息的空间相对较小，故财政刺激措施有最大空间支持经济增长，而存款准备金率估计最终会由现时17.5%跌至其他国家的2-3%水平。”

尽管港股估值接近历史低位，李健生认为，估值便宜只反映中国经济低增长实况，明年对主动型投资者而言，市场蕴藏不少投资机会，重点关注房地产、医药和互联网板块，因房地产行业受惠于刺激经济的措施及楼价上涨；医药业内的领先公司将会提高医疗保健开支，其市场份额亦会有所增长；而互联网行业是服务业中增长最快的企业。

他负责的中国股票基金持仓较多的股票包括龙湖地产 、中国生物制药 以及阿里巴巴 ，也反映出服务业在经济结构中的重要性日益提高。

但该公司对中国银行业评级为“减持”，尽管平均市账率仅0.6-0.7倍十分便宜，李健生称，除非银行的管理层思维转变，能够获得市场化的薪酬待遇和营运自由度，才能吸引他进场，因为在此情况下合理估值有望提升至1-1.2倍。

他并提到，中国反腐风暴延至金融业，现正处于开端，难以估计影响将持续多久。

今年以来强美元引发资金逃离亚洲新兴市场，先机环球亚洲股票团队主管关睿博称，资金外流已有减速迹象，部分投资者开始认为区内货币贬值很多，股票估值便宜且亚洲仍然是全球经济增长引擎。未来资金外流的情况有可能出现逆转，然他未能作出具体预测。

他表示，展望2016年及往后的时间，中国、印度和越南提供优秀的投资机会。预期个别行业可藉中国的多项改革和新项目受益。深港通的开通将进一步开放资本账户，而中国的科技公司应会继续在价值链中上移。中国的“一带一路”计划有60多个国家参与，占全球经济的30%及全球人口超过50%，预料可推动整个地区的转型，并让众多企业受惠。

“中国经济将会受惠于多项因素，例如政府把提高消费列为下一个五年计划的重点、重新强调要刺激经济增长降低对市场的干预及放宽货币和财政政策，而这些因素并未完全反映于H股的估值。”他说。

先机环球投资为英国金融集团Old Mutual 旗下的资产管理分支，目前资产管理规模达224亿英镑。（完）