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债券 | 2015年 11月 26日 星期四 16:09 BJT

西班牙经济：第三季GDP终值为较前季成长0.8%，增幅放慢

路透马德里11月26日 - 周四发布的官方终值数据显示，西班牙第三季经济较前季成长0.8%，第二季为成长1.0%。

第三季经济较上年同期成长3.4%，符合初值，并高于第二季上修后的增幅3.2%。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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