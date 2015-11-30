香港新股：中铁建高新装备拟筹高至30.6亿港元，锁定三名基础投资者

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透香港11月30日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国铁建 旗下养路机械业务分支--中国铁建高新装备股份有限公司香港首次公开发售（IPO）拟筹高至30.6亿港元，并已锁定三名基础投资者。
文件显示，中铁建高新装备拟发售5.319亿股新H股，相当于经扩大后股本35%；招股价区间为每股5.21-5.76港元，集资27.7-30.6亿港元（3.58-3.95亿美元）。
该公司已锁定三名基础投资者合共认购5,250万美元的股份，约占IPO比重14%。其中，南车株洲电力机车研究所的认购金额为3,000万美元；Jiantou Investment以及Yunnan Energy Financial分别认购1,250万美元及1,000万美元的股份。
中铁建高新装备今天开始路演，预计于12月8日定价，16日在联交所挂牌上市，新股编号“1786”，上市保荐人为中信证券国际。
据上市文件显示，中铁建高新装备去年在中国出售约2,200台铁路大型养路机械，市场占有率逾80%；以销售收入计是亚洲第一、世界第二大供应商。
该公司获世界最大养路机械企业--奥地利Plasser & Theurer授权在中国制造及销售指定类型铁路大型养路机械，并在去年带来收入约21亿元人民币，是公司重要合作伙伴及最大供应商。
该公司于2012-14年度收入分别为28.6亿、31.7亿及34.8亿元人民币，净利2.2亿、2.9亿及3.6亿元。今年上半年的收入为17.9亿元，净利2.3亿元，分别按年增长3%及26%。
中铁建高新装备的上市将迎来中国“一带一路”发展机遇，据公司的顾问报告预测，未来10年海外市场将为中国铁路大型养路机械行业产生总共约25-30亿元的收入，重点出口销售目标市场包括东南亚、非洲、中亚、西亚、东欧等大型铁路养路机械产业落后的地区。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5