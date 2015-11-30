香港新股：中铁建高新装备拟筹高至30.6亿港元，锁定三名基础投资者

路透香港11月30日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国铁建 旗下养路机械业务分支--中国铁建高新装备股份有限公司香港首次公开发售（IPO）拟筹高至30.6亿港元，并已锁定三名基础投资者。

文件显示，中铁建高新装备拟发售5.319亿股新H股，相当于经扩大后股本35%；招股价区间为每股5.21-5.76港元，集资27.7-30.6亿港元（3.58-3.95亿美元）。

该公司已锁定三名基础投资者合共认购5,250万美元的股份，约占IPO比重14%。其中，南车株洲电力机车研究所的认购金额为3,000万美元；Jiantou Investment以及Yunnan Energy Financial分别认购1,250万美元及1,000万美元的股份。

中铁建高新装备今天开始路演，预计于12月8日定价，16日在联交所挂牌上市，新股编号“1786”，上市保荐人为中信证券国际。

据上市文件显示，中铁建高新装备去年在中国出售约2,200台铁路大型养路机械，市场占有率逾80%；以销售收入计是亚洲第一、世界第二大供应商。

该公司获世界最大养路机械企业--奥地利Plasser & Theurer授权在中国制造及销售指定类型铁路大型养路机械，并在去年带来收入约21亿元人民币，是公司重要合作伙伴及最大供应商。

该公司于2012-14年度收入分别为28.6亿、31.7亿及34.8亿元人民币，净利2.2亿、2.9亿及3.6亿元。今年上半年的收入为17.9亿元，净利2.3亿元，分别按年增长3%及26%。