路透基点：民生金融租赁完成三年期境外贷款，获超额认贷--TRLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司三年期境外贷款已完成，尽管进行了反向调整，但所有参贷行均重新参贷。

贷款规模由初期目标2亿美元增至2.64亿美元。牵头行兼簿记行为瑞士信贷和玉山商业银行。稍早前在一般银团阶段加入的其他十几家银行均选择了重新参贷。贷款签约日期是11月11日。

借款人在10月份将贷款利率加码幅度下调了45个基点，以使其借款成本接近于中国境内信贷市场水平。尽管进行了此项反向调整，但银行仍对此贷款作出热烈响应。

在利率由较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个基点降至加码180个基点后，该境外贷款的最高综合收益由7月最初进入银团阶段时的255个基点降至210个基点。

此前，民生金融租赁9月30日所签境内贷款也是将利率调降了45个基点。

民生金融租赁全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。