路透基点：民生金融租赁完成三年期境外贷款，获超额认贷--TRLPC

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金融租赁股份有限公司三年期境外贷款已完成，尽管进行了反向调整，但所有参贷行均重新参贷。
贷款规模由初期目标2亿美元增至2.64亿美元。牵头行兼簿记行为瑞士信贷和玉山商业银行。稍早前在一般银团阶段加入的其他十几家银行均选择了重新参贷。贷款签约日期是11月11日。
借款人在10月份将贷款利率加码幅度下调了45个基点，以使其借款成本接近于中国境内信贷市场水平。尽管进行了此项反向调整，但银行仍对此贷款作出热烈响应。
在利率由较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码225个基点降至加码180个基点后，该境外贷款的最高综合收益由7月最初进入银团阶段时的255个基点降至210个基点。
此前，民生金融租赁9月30日所签境内贷款也是将利率调降了45个基点。
民生金融租赁全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。
民生金融租赁成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资有限公司共同创建。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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