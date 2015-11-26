欧元债市：欧元区短期利率降至纪录低点，因ECB或将推出两级存款利率

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
欧洲央行数位官员对路透表示，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。
这种做法将可减轻负存款利率对银行系统的影响，对德国或法国银行业的打击尤其大，因为这两国银行在欧洲央行的存款最多。
根据Rabobank的估算，在这篇报导发表前，货币市场反映出的利率下调幅度仅为12.6个基点，但现在则预期下调15.3个基点。
“采用两级存款利率将令欧洲央行管委会可以更积极的降息，”花旗分析师表示。
欧洲央行放宽政策的预期将欧元区公债收益率推低1-2个基点。德国五年期公债收益率 触及负0.196%的纪录新低，两年期德债收益率 徘徊在负0.418%的略上方。
德国公债到期时间为七年和七年以下的，收益率现在都为负值。到期日不超过2020年9月的德国公债，收益率目前都处在欧洲央行存款利率负0.20%下方。
10年期德国公债收益率 下滑1个基点至0.465%，花旗预计收益率将在约0.20%找到“平衡点”。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/高琦 审校 王兴亚)
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路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减 少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,01
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-