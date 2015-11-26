欧元债市：欧元区短期利率降至纪录低点，因ECB或将推出两级存款利率

欧洲央行数位官员对路透表示，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

这种做法将可减轻负存款利率对银行系统的影响，对德国或法国银行业的打击尤其大，因为这两国银行在欧洲央行的存款最多。

根据Rabobank的估算，在这篇报导发表前，货币市场反映出的利率下调幅度仅为12.6个基点，但现在则预期下调15.3个基点。

“采用两级存款利率将令欧洲央行管委会可以更积极的降息，”花旗分析师表示。

欧洲央行放宽政策的预期将欧元区公债收益率推低1-2个基点。德国五年期公债收益率 触及负0.196%的纪录新低，两年期德债收益率 徘徊在负0.418%的略上方。

德国公债到期时间为七年和七年以下的，收益率现在都为负值。到期日不超过2020年9月的德国公债，收益率目前都处在欧洲央行存款利率负0.20%下方。

10年期德国公债收益率 下滑1个基点至0.465%，花旗预计收益率将在约0.20%找到“平衡点”。(完)

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