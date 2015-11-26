路透伦敦11月26日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：英镑继续呈疲弱状态，很可能重新测试1.5025左右的前次低位。主要支撑位仍然在1.4980区域。若要企稳，需要重返1.5330区域上方，然后才有望上探1.5420。

欧元/美元：继续呈下跌走势，但已经在1.0570处获得一定支撑，下一支撑位仍是3月低位1.0460。需要再度升穿1.0720区域，才有望重新测试1.0820区域。如果成功回升至1.0830上方，则有望上探1.0980区域。

美元/日圆：继上周呈现日看跌反转形态后，目前在122.20区域上方得到支撑，只要能守在该水平上方，就不排除重返124.00区域并上探8月高位125.30的可能。只有跌穿121.80区域，才会延迟上述情景发生。

欧元/英镑：昨日反弹之势自0.7080水平回落，需升穿该水平才有望向0.7150反弹。而在0.7080区域下方，仍有可能下探7月低位0.6935。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0612 1.0626 -0.13 -12.28 1.2097

美元/日圆 122.52 122.70 -0.15 2.56 119.68

欧元/日圆 130.01 130.33 -0.25 -10.47 144.77

美元/瑞郎 1.0225 1.0218 0.07 2.86 0.9941

英镑/美元 1.5084 1.5126 -0.28 -3.14 1.5573

美元/加元 1.3303 1.3284 0.14 14.50 1.1618

澳元/美元 0.7226 0.7249 -0.32 -11.53 0.8168

新西兰元/美元 0.6580 0.6573 0.11 -15.61 0.7797

欧元/瑞郎 1.0851 1.0853 -0.02 -9.77 1.2026

欧元/英镑 0.7033 0.7020 0.19 -9.31 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2561 9.2715 -0.17 -1.62 9.4688

美元/挪威克朗 8.6431 8.6398 0.04 15.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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