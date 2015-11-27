重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，隔拆供给不若上日宽松

* 隔拆供应不若上日宽裕因存单到期少 * 短票优先供应给愿意跨年者 * 证券业投信客户跨月意愿提升 记者 董永年 路透台北11月26日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。拆款以到期续做为 主，惟因今日存单到期量较低，隔拆供给的状况感觉不若上日宽松。 一大型票券商交易员指出，由于明日本身资金变化较大，所以只有隔夜 拆款需求，但受到存单到期量偏低影响，感觉拆款供应比较不充足。 另一公股银行交易员表示，今日只有票券商到期续作的跨月拆款需求， 承做利率仍在0.35-0.36%。 〞没啥需求，没人来问。〞一大型公股银行交易员说。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.301% 0.301% 率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.280-0.385% 0.280-0.380% **短票优先供应愿跨年者** 短票市场方面，交易商指出，今日发票量不大，以到期续做为主。由于 离年底只有30几天，因此卖票对象以能够承做跨年者优先。 〞年内的票优先供应愿意跨年的，接受度还算高。〞一大型票券商交易 员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，少部分 成交0.38%；而60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率同上 日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成 交利率在0.371%，前日在0.376%；上日区间0.37-0.40%，前日在0.36-0.47% ；上日成交量86.67亿台币，前日49.10亿台币。 台湾央行周四公布，今日共发行1,248.2亿台币定存单；与今日存单到期 金额1,244.2亿台币相较，存单发行余额增4亿台币。 本周到期央行定存单金额共达7,130.75亿台币；周五存单到期金额为周 五271.0亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为166亿台币，累积超额准备6, 874亿台币、加计前期1%的超额准备达7,888亿台币。 **月底效应不明显** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，临近月底，但紧缩效应并不明 显，证券商的投信客户有些将落点跨到12月。 一大型证券商交易员说，投信几乎都没走钱，而且愿意跨月，天期甚至 拉长到一周以上，利率与月内几无差异。 不过承做利率较低的票券商则表示投信端资金仍多缺不一，但利率持稳 低位。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0 .39-0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.49-0.50%。债券附买回成交利 率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同， 因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附 买回利率区间落在0.30-0.33%；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37% 。(完) (审校 林高丽)