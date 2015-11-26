欧洲汇市：英镑朝着七个月低点回落，尽管经济预期乐观

“昨天的演讲一开始对英镑带来利好。并无负面消息出现，而且相关预期也较为乐观，”摩根士丹利G10货币策略欧洲主管Ian Stannard称。

“但是纵观整体，未来一年仍会有非常明显的财政紧缩，因此整体情况并没有发生实质性变动。所以我们仍看跌英镑。”

英镑兑美元 周四下跌0.4%至1.5068，接近本月稍早所及七个月低位1.5027。英镑兑欧元 跌0.2%至0.7033英镑。

在英国央行本月的最新通胀报告出炉后，投资者预期英国央行将在2016年底升息。央行在通胀报告中下调了成长预期，并对强势英镑带来的通缩影响发出警告。(完)

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