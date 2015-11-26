欧洲汇市：英镑朝着七个月低点回落，尽管经济预期乐观

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
“昨天的演讲一开始对英镑带来利好。并无负面消息出现，而且相关预期也较为乐观，”摩根士丹利G10货币策略欧洲主管Ian Stannard称。
“但是纵观整体，未来一年仍会有非常明显的财政紧缩，因此整体情况并没有发生实质性变动。所以我们仍看跌英镑。”
英镑兑美元 周四下跌0.4%至1.5068，接近本月稍早所及七个月低位1.5027。英镑兑欧元 跌0.2%至0.7033英镑。
在英国央行本月的最新通胀报告出炉后，投资者预期英国央行将在2016年底升息。央行在通胀报告中下调了成长预期，并对强势英镑带来的通缩影响发出警告。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 李婷仪/王兴亚)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。
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