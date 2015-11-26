主要国家经济指标预测--11月27日****

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 +0.1% -0.4% 所有家庭支出(较前月) +1.1% -1.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.1% -0.1% 全国整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI -- +0.1% 2330 日本求才求职比 10月 1.24 1.24 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,710 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,279 11月27日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 11月 正2 正2 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.7% (较前年同期) -3.9% -4.0% 0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.5% +0.6% (较上年同期) +4.2% +3.9% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 -0.1% 持平 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1% 0900 意大利企业信心指数 11月 105.9 105.9 消费者信心指数 116.5 116.9 0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +1.0% (较上年同期) -- +3.1% 1000 欧元区企业景气指数 11月 正0.45 正0.44 经济景气指数 正105.9 正105.9 工业景气指数 负2.1 负2.0 服务业景气指数 正12.0 正11.9 消费者信心指数 负7.7 负7.7 消费者通胀预期指数 -- 正0.7 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 1200 德国Gfk消费者信心指数 12月 9.2 9.4 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -- -0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月26日(四) 0030 澳洲资本支出 第三季 -9.2% -3.0% 建筑类资本支出 -9.8% -5.5% 工厂厂房/机器设备支出 -8.2% -1.0% 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -5.1% -- 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 +5.3% +4.9% 对家庭贷款 +1.2% -- 对非金融企业贷款 +0.6% -- (完)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24