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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--11月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值      前值
    
    11月26日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 10月       +0.1%      -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                                +1.1%      -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  10月       -0.1%      -0.1%
             全国整体CPI                                           --        持平
             东京地区核心CPI(较上年同期)              11月       -0.1%      -0.2%
             东京地区整体CPI                                       --       +0.1%
    2330 日本求才求职比                               10月        1.24       1.24
             失业率                                               3.4%       3.4%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   买超8,710
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超3,279

    11月27日(五)   
    0005 英国Gfk消费者信心指数                        11月         正2        正2
    0700 德国进口物价(较前月)                         10月       -0.2%      -0.7%
                     (较前年同期)                                -3.9%      -4.0%
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   11月       +0.5%      +0.6%
                           (较上年同期)                          +4.2%      +3.9%
    0745 法国消费者支出(较前月)                       10月       -0.1%       持平
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月         --       +0.1%
    0900 意大利企业信心指数                           11月       105.9      105.9
               消费者信心指数                                    116.5      116.9
    0930 英国GDP(较前季)                      第三季修正值       +0.5%      +0.5%
                (较上年同期)                                     +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                   第三季初值         --       +1.0%
                     (较上年同期)                                  --       +3.1%
    1000 欧元区企业景气指数                           11月      正0.45     正0.44
                经济景气指数                                   正105.9    正105.9
                工业景气指数                                     负2.1      负2.0
                服务业景气指数                                  正12.0     正11.9
                消费者信心指数                                   负7.7      负7.7
                消费者通胀预期指数                                 --       正0.7
                生产者通胀预期指数                                 --       负2.4
    1200 德国Gfk消费者信心指数                       12月          9.2        9.4
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)           10月        -0.1%      -0.3%
                              (较上年同期)                         --       -0.4%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月26日(四)
    0030 澳洲资本支出                               第三季       -9.2%      -3.0%
             建筑类资本支出                                      -9.8%      -5.5%
             工厂厂房/机器设备支出                               -8.2%      -1.0%
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                   第三季       -5.1%       --
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                       10月       +5.3%      +4.9%
               对家庭贷款                                        +1.2%        --
               对非金融企业贷款                                  +0.6%        --
    (完)

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