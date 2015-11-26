亚洲橡胶：TOCOM期胶涨逾4%至一个月高位，追随上海期胶升势

路透东京11月26日 - 指标东京橡胶期货周四涨逾4%，收于一个月高位，交易员指因上海橡胶期货大涨，带动者很快出脱空头部位，同时日本股市上涨亦提振市场人气。
东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货自本月初触及2009年7月以来低位后即承压，因市场担心橡胶主要购买国--中国的经济成长形势。
但TOCOM-5月橡胶期货 <0#2JRU:>收高6.6日圆，或4.2%，报每公斤164.7日圆(1.34美元)，稍早一度涨至10月26日以来最高位166.9日圆。今天也创下今年5月以来最大单日涨幅。
“上海期胶大涨带动TOCOM市场早盘涌现大量买盘，”东京一位不愿透露姓名的交易员称。
上海期货交易所主力5月橡胶期货 大涨340元，或3.5%，报每吨10,105元人民币(1,581.50美元)，早盘时亦触及一个月高位10,350元。
“基金大量买盘以出脱此前建立的空头部位，提供了另一道助力，”上述交易员称。
日股日经指数 周四反弹收高0.5%。
“周五我们将看到更多仓位调整，因为目前接近月底，”他补充称。
新加坡SICOM-12月橡胶期货 最新报每公斤115.5美分，上涨0.5美分。(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)