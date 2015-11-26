版本:
中国
债券 | 2015年 11月 26日 星期四 20:57 BJT

标题新闻：巴西10月经常账赤字扩大至41.66亿美元，9月为赤字30.76亿--央行数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐