美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月23日当周
11月27日(五)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
11月30日当周
11月30日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字151 赤字174
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 55.0 56.2
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.0% -2.3%
12月1日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 第三季 +2.4% -0.5%
GDP(较前月) 9月 +0.1% +0.1%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 52.6
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 50.3 50.1
投入物价分项指数 40.0 39.0
就业分项指数 48.4 47.6
新订单分项指数 -- 52.9
-- 美国汽车销售年率(万辆) 11月 1,815 1,824
12月2日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 11月 增加18.9 增加18.2
1330 美国劳工成本 第三季修正值 +1.0% +1.4%
非农生产力环比年率 +2.2% +1.6%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 705.3
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
12月3日(四)
1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 11月 -- 5.0504
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 56.1
服务业PMI -- 56.5
1500 美国工厂订单(较前月) 10月 +1.0% -1.0%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%
耐久财订单(较前月) 10月修正值 -- +3.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.2%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.3%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 58.1 59.1
企业活动指数 62.0 63.0
就业指数 -- 59.2
新订单指数 -- 62.0
投入物价指数 -- 49.1
12月4日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增20.0 增27.1
民间就业岗位(万个) 增19.0 增26.8
制造业就业岗位(万个) 持平 持平
政府部门就业岗位(万个) -- 增0.3
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.4%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差410 逆差408
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 11月 减少0.07 增加4.44
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 -- 66.0%
劳动生产率(较上季) 第三季 -- -0.6%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差19.0 逆差17.3
出口(亿加元) -- 445.1
进口(亿加元) -- 462.4
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.3
经季节调整的PMI -- 53.1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 张涛)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。