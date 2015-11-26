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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 07:16 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月23日当周

11月27日(五)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -- -0.4%

11月30日当周

11月30日(一)

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 　 赤字151 赤字174

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 55.0 56.2

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 10月 +1.0% -2.3%

12月1日(二)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- -0.1%

GDP环比年率 第三季 +2.4% -0.5%

GDP(较前月) 9月 +0.1% +0.1%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 52.6

1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% +0.6%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 50.3 50.1

投入物价分项指数 40.0 39.0

就业分项指数 48.4 47.6

新订单分项指数 -- 52.9

-- 美国汽车销售年率(万辆) 11月 1,815 1,824

12月2日(三)

1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 11月 增加18.9 增加18.2

1330 美国劳工成本 第三季修正值 +1.0% +1.4%

非农生产力环比年率 +2.2% +1.6%

1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 705.3

1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%

12月3日(四)

1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 11月 -- 5.0504

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 56.1

服务业PMI -- 56.5

1500 美国工厂订单(较前月) 10月 +1.0% -1.0%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%

耐久财订单(较前月) 10月修正值 -- +3.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.2%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.3%

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 58.1 59.1

企业活动指数 62.0 63.0

就业指数 -- 59.2

新订单指数 -- 62.0

投入物价指数 -- 49.1

12月4日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增20.0 增27.1

　　民间就业岗位(万个) 增19.0 增26.8

　　制造业就业岗位(万个) 持平 持平

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增0.3

　　失业率 5.0% 5.0%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.4%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差410 逆差408

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 11月 减少0.07 增加4.44

失业率 7.0% 7.0%

就业参与率 -- 66.0%

劳动生产率(较上季) 第三季 -- -0.6%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差19.0 逆差17.3

出口(亿加元) -- 445.1

进口(亿加元) -- 462.4

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.3

经季节调整的PMI -- 53.1

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 张涛)

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