日韩经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月23日当周 11月26日(四) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 +0.1% -0.4% 所有家庭支出(较前月) +1.1% -1.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.1% -0.1% 全国整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI -- +0.1% 2330 日本求才求职比 10月 1.24 1.24 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,710 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,279 11月27日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月30日当周 11月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 72 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 +1.7% +2.4% (较前月) +0.2% +1.9% 服务业产出(较前月) -- +1.2% 2350 日本工业生产 10月初值 -- +1.1% 一个月预估值 -- +4.1% 两个月预估值 -- -0.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- -0.2% 11月30日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- +6.7% 房屋开工(较上年同期) -- +2.6% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +5.6% 12月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -8.3% -15.9% 进口(较上年同期) -12.8% -16.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差67 0120 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 49.1 0130 日本加班工资 10月 -- +1.4% 0135 日本日经制造业PMI 11月终值 -- 52.8 2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,696 2300 韩国经常账收支(亿美元) 10月 -- 盈余97.6 12月2日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 -- +1.2% (较上年同期) -- +2.6% 12月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月4日(五) 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.5 (完)