《全球汇市》11月26日外汇市场汇率收盘表格

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(11月26日适逢美国公众假期，纽约汇市英文报导不出稿，中文仅提供纽约交易时段尾盘的报价表格)
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0609 1.0626 -0.16 -12.30 1.2097
美元/日圆 122.60 122.70 -0.08 +2.44 119.68
欧元/日圆 130.02 130.33 -0.24 -10.19 144.77
美元/瑞郎 1.0234 1.0218 +0.16 +2.95 0.9941
英镑/美元 1.5100 1.5126 -0.17 -3.04 1.5573
美元/加元 1.3291 1.3284 +0.05 +14.40 1.1618
澳元/美元 0.7224 0.7249 -0.34 -11.56 0.8168
欧元/瑞郎 1.0862 1.0853 +0.08 -9.68 1.2026
欧元/英镑 0.7022 0.7020 +0.03 -9.45 0.7755
新西兰元/美元 0.6565 0.6573 -0.12 -15.80 0.7797
美元/挪威克朗 8.6571 8.6398 +0.20 +15.86 7.4720
欧元/挪威克朗 9.1922 9.1820 +0.11 +1.69 9.0392
美元/瑞典克朗 8.7349 8.7267 +0.09 +12.05 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2723 9.2715 +0.01 -2.08 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。