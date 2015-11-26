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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 06:29 BJT

《全球汇市》11月26日外汇市场汇率收盘表格

(11月26日适逢美国公众假期，纽约汇市英文报导不出稿，中文仅提供纽约交易时段尾盘的报价表格)

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0609 1.0626 -0.16 -12.30 1.2097

美元/日圆 122.60 122.70 -0.08 +2.44 119.68

欧元/日圆 130.02 130.33 -0.24 -10.19 144.77

美元/瑞郎 1.0234 1.0218 +0.16 +2.95 0.9941

英镑/美元 1.5100 1.5126 -0.17 -3.04 1.5573

美元/加元 1.3291 1.3284 +0.05 +14.40 1.1618

澳元/美元 0.7224 0.7249 -0.34 -11.56 0.8168

欧元/瑞郎 1.0862 1.0853 +0.08 -9.68 1.2026

欧元/英镑 0.7022 0.7020 +0.03 -9.45 0.7755

新西兰元/美元 0.6565 0.6573 -0.12 -15.80 0.7797

美元/挪威克朗 8.6571 8.6398 +0.20 +15.86 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1922 9.1820 +0.11 +1.69 9.0392

美元/瑞典克朗 8.7349 8.7267 +0.09 +12.05 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2723 9.2715 +0.01 -2.08 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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