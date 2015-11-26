澳新经济指标预测--11月27日-12月4日****

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月23日当周 11月27日(五) 暂无重要经济数据公布 11月30日当周 11月29日(日) 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -5.7% 11月29-30日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- 持平 11月30日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 11月 -- 10.5% NBNZ企业自身活动指数 -- 23.7% 0030 澳洲企业库存 第三季 -- 持平 企业总获利 -- -1.9% 企业税前获利 -- -11.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 -- +0.8% 房屋信贷 -- +0.6% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- +1.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.2 12月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -- +2.2% 民间部门建筑许可 -- -1.9% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第三季 -- 190 0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 2.00% 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 12月3日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 逆差23.17 进口 -- +2.0% 出口 -- +3.0% 12月4日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 -- +0.4% (完)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24