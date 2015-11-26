希腊政经：希腊总理将寻求反对党支持其养老金改革计划

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透雅典11月26日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)将争取反对党领导人对养老金改革的支持。希腊想要获得国际救助，必须进行养老金改革，但此举遭到了反对，已引发大规模街头抗议。
希腊向欧盟和国际货币基金组织(IMF)等贷款人承诺，到12月份将会拿出一份全面养老金改革计划。但六年的经济低迷和财政紧缩已经使希腊疲惫不堪，齐普拉斯的改革面临阻力。
在推动最新紧缩措施获得通过的同时，齐普拉斯政府在议会的席位优势已缩减至仅三席。这位总理周四要求，待希腊总统周五访问意大利回国后，将立即召开政党领袖会议。
政府官员告诉路透，各政党领导人将讨论养老金改革问题，以及难民危机和教育等其他重要问题，希望能达成最大程度的共识。
当被问及这是否意味着齐普拉斯会请求反对党在议会就改革问题投票时给予支持，一位政府官员表示，能达到这种程度的一致是“再好不过的”。
走中间路线的希腊较小党派河党(To Potami)表示，将参加该会议，但不会无条件给予支持。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减 少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,01
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-