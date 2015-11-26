希腊政经：希腊总理将寻求反对党支持其养老金改革计划

路透雅典11月26日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)将争取反对党领导人对养老金改革的支持。希腊想要获得国际救助，必须进行养老金改革，但此举遭到了反对，已引发大规模街头抗议。

希腊向欧盟和国际货币基金组织(IMF)等贷款人承诺，到12月份将会拿出一份全面养老金改革计划。但六年的经济低迷和财政紧缩已经使希腊疲惫不堪，齐普拉斯的改革面临阻力。

在推动最新紧缩措施获得通过的同时，齐普拉斯政府在议会的席位优势已缩减至仅三席。这位总理周四要求，待希腊总统周五访问意大利回国后，将立即召开政党领袖会议。

政府官员告诉路透，各政党领导人将讨论养老金改革问题，以及难民危机和教育等其他重要问题，希望能达成最大程度的共识。

当被问及这是否意味着齐普拉斯会请求反对党在议会就改革问题投票时给予支持，一位政府官员表示，能达到这种程度的一致是“再好不过的”。

走中间路线的希腊较小党派河党(To Potami)表示，将参加该会议，但不会无条件给予支持。(完)