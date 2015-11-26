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亚洲 | 2015年 11月 27日 星期五 07:01 BJT

《日本重要政经日程》--11月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月26日(四)

2330 - 10月全国消费者物价指数(CPI)及11月东京CPI

2330 - 10月家庭支出及失业率

2350 - 一周资本流动数据

11月27日(五)

0130 - 标售两年期公债

0630 - 吉坤日矿日石能源发布下月炼油计画

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校)

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