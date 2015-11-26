金砖国家：11月26日股汇市收盘纵览

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
路透11月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月26日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报838.09点，上涨0.23%。
中国股市：沪综指小幅收跌，短线围绕3,600点窄幅震荡后面临方向选择
中国汇市：人民币近收平中间价创三个月低位，入篮前汇价料仍平稳
香港股市：几乎收平，因中东紧张局势缓解
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,145.631点，上涨0.6%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7447/65，上日收报3.7494/06。
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南非股市：收盘小幅上涨。权重股Anglo American 涨幅居前，因基本金属价格走高。指标Top-40指数 收报46,877.4点，上涨0.44%；大盘综合指数 收报52,229.92点，上涨0.61%。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资者为美国下月升息作准备
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印度股市：上涨，结束连续两日跌势，汽车和能源股上涨，而议会将考虑商品和服务税制改革也提振了市场人气。BSE指数 收报25,958.63点，上涨0.71%；NSE指数 收报7,883.8点，上涨0.67%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.56/66.57，上日收报66.32/66.33。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报874.66点，下跌0.48%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报470.45点，下跌0.59%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.837，贬值0.48%；卢布兑欧元 报69.880,贬值0.4%。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24