金砖国家：11月26日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,145.631点，上涨0.6%。

南非股市：收盘小幅上涨。权重股Anglo American 涨幅居前，因基本金属价格走高。指标Top-40指数 收报46,877.4点，上涨0.44%；大盘综合指数 收报52,229.92点，上涨0.61%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资者为美国下月升息作准备

印度股市：上涨，结束连续两日跌势，汽车和能源股上涨，而议会将考虑商品和服务税制改革也提振了市场人气。BSE指数 收报25,958.63点，上涨0.71%；NSE指数 收报7,883.8点，上涨0.67%。