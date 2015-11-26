意大利经济：复苏是周期性的，结构性问题还有待解决--央行

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
路透意大利博洛尼亚11月26日 - 意大利央行总裁维斯科周四表示，意大利经济显现复苏迹象，但并不意味着结构问题已经解决。
今年前三个季度，意大利经济缓慢增长，结束持续三年的萎缩状态。政府预计今年全年国内生产总值(GDP)将成长0.9%。
维斯科在博洛尼亚一次经济会议上表示，存在“产出和就业复苏的微弱迹象”，但警告不要自满。
“我们不应认为这种周期性反弹显示意大利经济增长问题已经解决，”他说。
维斯科称，意大利未能适应全球化和数字技术。他说，面对来自中国的低价进口，国内企业通过削减成本来应对，而不是投资发展技术，这逐渐导致生产率停滞及竞争力下降。
作为欧元区第三大经济体，意大利过去15年平均几乎没有增长，公共债务却飙升至纪录高位，相当于经济产出的133%，在欧元区国家中仅低于希腊。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24