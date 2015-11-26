意大利经济：复苏是周期性的，结构性问题还有待解决--央行

路透意大利博洛尼亚11月26日 - 意大利央行总裁维斯科周四表示，意大利经济显现复苏迹象，但并不意味着结构问题已经解决。

今年前三个季度，意大利经济缓慢增长，结束持续三年的萎缩状态。政府预计今年全年国内生产总值(GDP)将成长0.9%。

维斯科在博洛尼亚一次经济会议上表示，存在“产出和就业复苏的微弱迹象”，但警告不要自满。

“我们不应认为这种周期性反弹显示意大利经济增长问题已经解决，”他说。

维斯科称，意大利未能适应全球化和数字技术。他说，面对来自中国的低价进口，国内企业通过削减成本来应对，而不是投资发展技术，这逐渐导致生产率停滞及竞争力下降。